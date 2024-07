60000 personnes évacuées des localités frontalières avec le Liban, des roquettes et des drones tous les jours et une attaque massive ce matin (jeudi) avec 160 roquettes et 15 drones lancés par le Hezbollah selon Tsahal: les habitants du nord du pays sont exaspérés d’autant qu’ils ne voient pas d’issue à cette situation.

Moshé Davidovitch, le président du conseil local Maté Asher secrétaire général du Forum Kav A’imout, a réagi à l’attaque de près de 200 roquettes ce matin sur le nord du pays: ”Le nord est bombardé sans cesse. Les habitants qui n’ont pas été évacués tentent de vivre leur quotidien dans une totale incertitude, mais il est impossible de vivre un quotidien sous une attaque aussi massive. Que ce soit les enfants à la maternelle ou à la crèche qui sont dans les abris et doivent entendre des explosions puissantes au-dessus de leurs têtes ou des citoyens qui font leurs courses ou vaquent à leurs occupations, tout le monde sans exception vit dans la peur. Et le gouvernement est absent! Je crie depuis le début de la guerre que cette politique d’actions défensives n’est pas la solution. Nous n’acceptons pas que les centres aérés des vacances d’été se transforment en centres aérés dans les abris! Je suis sûr que si l’attaque de ce matin avait ciblé le centre du pays, une réunion d’urgence du cabinet de sécurité aurait été convoquée! Que faut-il de plus pour que le gouvernement se réveille?”.

Aviv Ohayon, habitant de Kiryat Shmona, témoigne: ”Depuis neuf mois, les décideurs refusent d’accepter la réalité absurde dans laquelle nous vivons. Neuf mois pendant lesquels outre le déplacement des populations et la guerre, chacun de nous traverse des crises avec le deuil qui plane au-dessus de nos têtes. Les vies humaines, les vies de nos soldats ne sont plus considérées à leurs yeux. L’Etat qui est enfermé dans la conception continue à tolérer les événements dans le nord comme s’il ne s’était rien passé depuis Simhat Torah”.

Le maire de Nahariya, Ronen Marley, dont la ville a été touchée ce matin, déclare: ”Le sort de Beyrouth doit être le même que celui de Nahariya. Nous devons lancer une guerre massive contre le Liban, c’est eux ou nous”.