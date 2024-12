Les deux grands rabbins d’Israël, le Rav David Yossef et le Rav Kalman Ber, ont décidé d’appeler le public à prier pour la pluie, qui commence à manquer en ce début d’hiver.

Dans la lettre qu’ils ont publiée, ils ont notamment rappelé que cette situation nuisait tout particulièrement aux agriculteurs.

Les prières pour la pluie sont profondément enracinées dans la tradition juive et dans l’histoire du peuple juif sur la Terre d’Israël. Déjà à l’époque de la Mishna et du Talmud, des prières spéciales étaient organisées en période de sécheresse, ainsi que des jeûnes publics et la sonnerie du chofar.