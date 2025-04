Dans un mouvement à contre-courant des tendances mondiales, le nombre de millionnaires résidant à Tel Aviv et Herzliya connaît une baisse significative, selon un rapport publié mardi par le cabinet de conseil Henley & Partners en collaboration avec New World Wealth.

Les données révèlent que le nombre de millionnaires dans ces deux villes israéliennes est passé de 24 300 en 2023 à 22 600 en 2024, marquant une diminution de 1 700 personnes fortunées en seulement un an. Cette tendance inquiétante contraste fortement avec la croissance observée dans d’autres centres urbains mondiaux.

Tel Aviv et Herzliya occupent conjointement la 47ème place dans le classement mondial des villes les plus riches, abritant 76 individus dont la fortune dépasse les 100 millions de dollars et neuf milliardaires. Bien que la dernière décennie ait vu une croissance de 25% du nombre de millionnaires dans ces villes, ce chiffre représente un ralentissement notable comparé aux 45% de la décennie précédente.

Jérusalem et Netanya figurent également dans ce palmarès international de la richesse. Jérusalem, classée 105ème, compte 27 personnes possédant plus de 100 millions de dollars, tandis que Netanya, en 125ème position, en abrite 15.

Le rapport place New York en tête du classement avec un nombre impressionnant de 384 500 millionnaires, 818 personnes disposant d’une fortune supérieure à 100 millions de dollars et 66 milliardaires. La région de la Baie de San Francisco suit de près avec 342 400 millionnaires et détient le record mondial de 82 milliardaires, une concentration liée à l’écosystème technologique de Silicon Valley.

L’une des progressions les plus remarquables vient de Dubaï, qui a grimpé de la 21ème à la 18ème place entre 2023 et 2024. La ville émiratie héberge désormais 81 200 millionnaires, 237 personnes disposant de plus de 100 millions de dollars et 20 milliardaires. Sa croissance de 102% du nombre de millionnaires sur la dernière décennie témoigne de son attractivité grandissante.