La firme européenne Unilever a annoncé une augmentation de plus de 10% du prix de ses produits. Face à cette décision, les grandes chaines de supermarchés en Israël ont décidé de ne plus se fournir chez elle et incitent les consommateurs à s’approvisionner en produits équivalents d’autres marques.

Unilever en Israël c’est, notamment les produits de la marque Dove ou Rexona, mais aussi des produits fabriqués en Israël: Badin, Clic, Krembo, Magnum, les produits Knorr et Telma.

Face à l’augmentation des prix à l’achat, les chaines Shufersal, Osher Ad, Yaïnot Bitan, Yohananof, Hatsi Hinam, Viktori et Rami Levi ne sont plus approvisionnées depuis le début du mois. Elles ont préféré ne pas passer de commandes à Unilever tant qu’elle maintiendrait ses prix à la hausse.

Du côté d’Unilever on explique que ces augmentations sont inévitables compte-tenu de celle du prix des matières premières, de la main-d’oeuvre, de l’énergie ainsi que de l’influence du réchauffement climatique sur l’agriculture.

Pour certains observateurs, ce ne sont pas tant les chaines de supermarchés qui boycottent Unilever que cette dernière qui a décidé de mettre de côté le marché israélien. En effet, Univeler ne fait preuve d’aucune souplesse dans les négociations et semble décidée à se passer, au moins provisoirement, du marché israélien qui ne doit pas être si attractif pour elle.

Cette théorie semble contredite par le niveau d’activité d’Unilever en Israël, qui possède plusieurs usines de fabrication, notamment de ses céréales de la marque Telma.

En attendant, le bras de fer se poursuit entre Unilever et les chaines de supermarchés en Israël. Ces dernières ont déjà averti les consommateurs que, sans solution, les produits Unilever allaient devenir rares dans les rayons.

C’est d’ailleurs déjà le cas des produits Tara à Shufersal ou encore Kimberley Clark chez Rami Lévi ou de la firme Diplomat, elle aussi menacée par ce boycott.

Est-ce la solution à la hausse du prix du panier moyen? Pour Rami Lévi, boycotter une marque peut faire bouger les lignes mais c’est loin d’être suffisant. Il appelle de ses voeux une solution plus globale à l’inflation.