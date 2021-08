Après sa visite à Ramallah, le ministre de la Défense Benny Gantz a révélé lundi une partie des gestes qu’Israël fera à l’intention de l’Autorité Palestinienne – à la demande des Américains – afin de « reconstruire la confiance ». L’idée-maîtresse de Benny Gantz est de renforcer au maximum l’AP en espérant que cela affaiblira le Hamas et réduira la violence contre Israël…

Parmi les gestes annoncés par Israël : un prêt d’un demi-milliard de shekels avec des conditions préférentielles, une régularisation humanitaires pour des milliers d’Arabes ‘palestiniens’ venus de Judée-Samarie ou de Gaza vivant ou travaillant actuellement dans le reste d’Israël, divers allégements fiscaux et bureaucratiques ainsi que des permis de construire en zones C de Judée-Samarie.

Ces gestes de « mise en confiance » sont toutefois restés unilatéraux, comme c’est le cas depuis toujours. Benny Gantz n’a absolument rien demandé en échange au chef terroriste Abou Mazen, ni sur l’incitation permanente à la haine antisémite et à la violence dans les médias, ni sur le contenu des ouvrages scolaires, ni sur les campagnes diplomatiques et juridiques internationales menées par l’AP contre Israël.

Le parti Hatziyonout Hadatit a vivement réagi à ces inormations : « Le gouvernement d’Israël s’est lancé dans un parcours de contournement à la loi de déduction des sommes versées comme salaires aux terroristes. D’une main on déduit soi-disant ces sommes et de l’autre on consent un prêt sans exiger l’arrêt de versements de ces salaires aux terroristes et à leurs familles. Ceci ne fera qu’encourager le terrorisme et porter atteinte au combat international contre le terrorisme. De quel droit moral Israël pourra-t-il se prévaloir face à la communauté internationale pour lui demander de faire pression sur les pays ou organisations qui financent le terrorisme alors que lui-même soutient l’économie d’une organisation qui finance et encourage le terrorisme ?! Il n’y a pas d’argent pour les hôpitaux publics, pour les salaires des soldats d’active mais il y en a pour l’oxygène fourni à l’AP qui par ailleurs agit contre Israël devant la Cour pénale de la Haye et qui menace l’Etat d’Israël sur le plan startégique et sécuritaire. ce gouvernement de gauche est dangereux pour Israël ».

