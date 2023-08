Shay et Aviad Nigerker, z’l, ont été assassinés à Hawara alors qu’ils étaient venus depuis Ashdod pour y faire des courses.

De nombreux Israéliens viennent chaque vendredi ou samedi dans les villages palestiniens, qui pour faire réparer sa voiture, qui pour acheter des sanitaires, qui pour se faire soigner les dents. La raison est tout simplement financière: tous ces services sont beaucoup moins chers dans les territoires de l’Autorité palestinienne qu’en Israël. Alors même si la loi israélienne interdit de se rendre dans ces villes palestiniennes, en raison du danger, chaque semaine des centaines de citoyens juifs israéliens s’y promènent.

Depuis un an et demi et l’augmentation des tensions dans ces régions, les services de sécurité avertissent pourtant la population des dangers que comporte le fait d’entrer dans les villes palestiniennes mais il semble que ceux qui habitent loin de ces régions ne sont pas conscients du fait qu’ils risquent leur vie.

Pendant l’année qui vient de s’écouler, jusqu’à ce samedi, deux Israéliens avaient déjà perdu la vie dans ce genre de circonstances: Ronen Hananya, z’l, qui était entré dans un magasin à Hevron et Shalom Sofer, dans une supérette près de Kedoumim. Il y a quelques semaines des Israéliens étaient à Dir Kadis pour faire laver leur voiture quand ils ont été poursuivis par un terroriste armé d’un couteau.

L’armée met en garde: ”Les gens veulent gagner quelques shekels et ils risquent leur vie”. Les forces de sécurité souhaitent augmenter la prise de conscience chez tous les citoyens israéliens du danger encouru lorsque l’on entre dans un village palestinien.

Hawara est un village réputé pour être dangereux. Depuis le début de l’année, pas moins de dix attentats y ont été perpétrés. Quatre personnes y ont été assassinées: les frères Hallel et Yaguel Yaniv, z’l, au mois de février, et aujourd’hui Shay et Aviad Nigerker, père et fils, z’l. Lors des autres attentats, ce sont véritablement des miracles qui ont eu lieu et les victimes ont ”seulement” été blessées.

Rappelons, en outre, que Hawara se situe sur l’axe principal et unique des habitants des yishouvim de la région de Gav Haar, qui sont contraints de traverser le village palestinien quotidiennement.