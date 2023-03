Après l’invalidation de l’élection de Meyer Habib par le Conseil constitutionnel, les Français de l’étranger de la 8e circonscription – Chypre, Grèce, Israël, Vatican, Italie, Malte, Saint-Marin, Turquie – sont rappelé aux urnes. Les élections auront lieu les dimanche 2 et 16 avril.

Pour le premier tour, le vote par internet aura lieu du 24 au 29 mars et le vote à l’urne le dimanche 2 avril.

Pour le second tour, le vote par internet aura lieu du 7 au 12 avril et le vote à l’urne le dimanche 16 avril.

Le vote par internet est possible pour toutes les personnes inscrites sur la liste électorale consulaire et qui ont renseigné lors de leur inscription une adresse électronique et un numéro de téléphone. Pour les autres, il faudra se rendre à l’urne pour pouvoir voter. Il faudra présenter sur place l’un des documents suivants :

Carte d’identité française ou passeport français en cours de validité ou périmé récemment

Carte consulaire en cours de validité

Tout document officiel en cours de validité délivré par une administration publique française comportant l’identité de son titulaire et une photographie

La carte électorale n’est pas nécessaire pour pouvoir voter.

Le dispositif sera élargi par rapport à juin 2022, le Consulat général indiquant être en mesure d’ouvrir des bureaux de vote dans toutes les grandes villes du pays : Haïfa, Netanya, Tel-Aviv, Ashdod, Beer Sheva et Eilat.

Meyer Habib, dont l’élection a été annulée au terme d’une enquête de plusieurs mois sur des malversations pendant la campagne électorale dénoncées par sa concurrente Déborah Abisror De Lieme, pourra se représenter.

Il compte bien renouveler son exploit en Israël où il avait fait le plein des voix. Il se trouve en ce moment en campagne en Israël.

Voici la liste des candidats qui se présentent au premier tour de cette élection législative partielle:

Pour la 8è circonscription :

1. Déorah ABISROR-DE LIEME, remplaçant Antoine AREL

2. Serge SIKSIK, remplaçant Jean-Louis SCANDELLA

3. Juliette DE CAUSANS, remplaçant Pierre ATTAMAN

4. Michelle ODELIN, remplaçante Annabelle ARTEMALE

5. Yael LERER, remplaçante Flavia VERRI

6. Meyer HABIB, remplaçant Alexandre BEZARDIN

7. Frédéric CHAOUAT, remplaçante Valérie FREGEZ

8. Hélène LEHMANN, remplaçant Jean-Alain STEINFELD