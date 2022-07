Hier (mercredi), le mouvement Nahala a lancé une grande opération de création de nouvelles implantations en Judée-Samarie. Des milliers de personnes ont répondu à cet appel et se sont retrouvées dans trois points prévus à l’avance afin de monter vers les terrains où des nouveaux yishouvim doivent être créés.

Malgré les nombreux barrages des forces de l’ordre, ordonnés par les ministères de la Défense et de la Sécurité intérieure, six yichouvim ont été créés: Nofei Yehouda et Mitspé Eliezer près de Hevron, Goufna et Ya’hish Tsion dans le Binyamin, Maale Yonathan (au nom de Yoni Netanyahou, z’l) près de Revava et un autre point près de Brou’hin.

Le terrain occupé entre Barkan et Revava a été acheté par des Juifs dans les années 80 et depuis, personne n’a pu obtenir l’autorisation d’y construire un village juif.

Dès le début de l’opération, les militants se sont heurtés aux forces de l’ordre qui avaient été mandatées pour les empêcher d’atteindre leur objectif. Des membres d’organisations d’extrême-gauche avaient aussi fait le déplacement, décidés à manifester leur oppostion à ce projet.

Dans un premier temps, la réponse des jeunes de Nahala a été de chanter et de danser. Des affrontements avec les forces de l’ordre ont émaillé la soirée et la nuit. Cinq jeunes ont été arrêtés et d’autres ont été légèrement blessés.

Des députés de la Tsionout Hadatit sont venus apporter leur soutien aux militants de Nahala et leur ont fait profiter de leur immunité pour passer des denrées alimentaires, notamment.

Il convient de souligner qu’aussi bien du côté des organisateurs que de celui des députés venus sur place, le message était de respecter et de remercier les forces de l’ordre. Ils ont insisté sur le fait que personne n’était venu pour chercher l’affrontement mais bien pour faire revivre l’esprit qui animait les pionniers de Judée-Samarie dans les années 70 et 80.

Les organisateurs et tous les participants sont convaincus d’avoir marqué l’histoire, et d’avoir créé une nouvelle réalité sur le terrain. »Aujourd’hui, un nouveau chapitre s’est ouvert dans l’histoire du sionisme », a déclaré Daniela Weiss, la dirigeante du mouvement Nahala, »Nous avons souffert du gel des constructions pendant des années et de la prise de contrôle incessante de nos terres par les Arabes. Nous en avons été désolés et nous avons dit: plus jamais. Nous ne laisserons pas les Arabes prendre le contrôle de nos terres. Nous ne laisserons pas le plan de Salam Fayed se poursuivre ».

Au petit matin, il restait encore des centaines de personnes sur ces points de peuplement malgré l’opération d’évacuation entreprise par les forces de l’ordre de l’ordre dès hier soir.

Pour l’heure, des négociations sont en cours pour faire partir les dernières personnes, sans affrontement.