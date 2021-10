L’hypocrisie et la morale sélective des deux fondateurs de Ben & Jerry’s a été révélée au grand jour lors d’une interview par une journaliste américaine. Cette dernière a évoqué leur décision de boycotter la Judée-Samarie « pour des raisons éthiques » et leur a demandé pourquoi ils ne boycottent pas par exemple des Etats américains comme la Géorgie ou le Texas qui interdisent à certains le droit de vote ou prohibent l’avortement ? La réaction des deux « philanthropes » juifs a été édifiante : silence total de Jerry Greenfield et bégaiement de Ben Cohen : « …je ne sais pas…(rire)…je pense que c’est une question intéressante…nous travaillons certes sur ces sujets….je ne sais pas….je pense que vous avez posé une très bonne question…je dois m’asseoir et réfléchir à cela… » !

