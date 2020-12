L’organisation « Almagor » qui représente des familles endeuillées par le terrorisme arabe a interpellé le ministre de la Justice Avi Nisenkorn et le conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit. Elle leur demande de rencontrer au plus vite des hauts fonctionnaires du ministère de la Justice à propos d’une éventuelle transaction qui se préparerait entre Israël et le Hamas et qui comprendrait la libération de terroristes. « Almagor » exige que lui soit communiquée la liste des terroristes inclus dans une telle transaction si toutefois elle a déjà été établie. L’organisation demande aussi à connaître les critères qui guident la préparation d’une telle transaction. Sur ce dernier point, Almagor s’est également adressée à Tsvi Hauser, président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense pour qu’il leur donne des informations sur l’identité de ces terroristes et savoir si le gouvernement a tenu compte ou non des recommandations de la commission Shamgar créée à la suite de la transaction Shalit.

Par ailleurs, un quotidien libanais croit savoir qu’Israël a fourni pour la première fois au Hamas une liste de centaines de terroristes qu’il serait prêt à libérer – y compris des terroristes ayant du sang juif sur les mains – en échange de la restitution des dépouilles des deux soldats et de la libération des civils détenus. Selon le journal, le Hamas aurait refusé l’offre israélienne au motif qu’elle est insuffisante et qu’elle ne répondrait pas aux attentes de l’organisation terroriste. Par ailleurs et toujours selon ce journal, le Hamas refuserait catégoriquement de lier la restitution des disparus avec une aide humanitaire israélienne dans le combat contre le Corona dans la bande de Gaza.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90