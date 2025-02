Cela fait 500 jours que la guerre a commencé. 73 otages sont toujours détenus dans la Bande de Gaza par les terroristes du Hamas et 36 d’entre eux sont déjà morts.

Ce soir (lundi), le cabinet de sécurité doit se réunir pour discuter des modalités de la deuxième phase de l’accord de libération des otages avec le Hamas.

Dans ce contexte, les familles d’otages du Forum Tikva ont prononcé une allocution devant la presse avec une demande claire au gouvernement: suivre l’ultimatum de Donald Trump et exiger que tous les otages soient rendus, »dans un seul autobus », d’ici à la fin de la première phase de l’accord, dans deux semaines.

Tsvika Mor, le père de l’otage Eitan, s’est adressé aux membres du cabinet: »Vous allez parler aujourd’hui de nos proches qui restent là-bas. Cela fait 500 jours que nous vous disons qu’ainsi vous ne réussirez pas à ramener tout le monde parce qu’il ne faut pas parler avec le Hamas. Vous avez décidé de mener des négociations, vous avez décidé de conclure un accord, alors ramenez tout le monde en une fois ».

Ditsa Or, la mère de l’otage Avinatan, a aussi pris la parole: »J’appelle le gouvernement et le cabinet à ne plus hésiter, à ne pas se soumettre mais à lever la tête avec fierté. Servez-vous de l’ultimatum de Trump pour qu’à la fin des 42 jours, tout le monde soit là, jusqu’au dernier des otages. Si vous tenez à vous retirer de l’axe Philadelphie, ne le faites pas avant que tous les otages soient rentrés chez eux ».

Taly Gvili, la mère de l’otage Ran, z’l, dont la dépouille est aux mains du Hamas, a ajouté: »La déclaration de Trump nous a donné de l’espoir et de la force pour notre lutte. Nous pensons que tout le monde doit revenir, c’est ce que nous disons depuis un an et quatre mois au sein du Forum Tikva. Ils doivent tous rentrer ensemble, dans un seul autobus ».

Boaz Meran, le frère de l’otage Omri, dont la famille a reçu un signe de vie grâce aux otages libérés récemment, a souligné: »Depuis un an et quatre mois, nous, le Forum Tikva, disons qu’il faut ramener tout le monde en une fois après avoir éradiqué le Hamas. Le Président Trump a déclaré la même chose la semaine dernière et a donné au Premier ministre l’option de poser un ultimatum au Hamas: rendez tout le monde ou nous utiliserons tous les moyens que possède l’Etat d’Israël pour ramener tout le monde en une fois ».