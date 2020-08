Trois ans après le terrible drame qui a secoué le pays, les familles Frenkel, Schaer et Ifrah entament une procédure judiciaire contre le Hamas, responsable de l’enlèvement et de l’assassinat de leur fils, Naftali hy »d, Gil-Ad hy »d et Eyal hy »d. C’est l’organisation juridique Shurat Hadin, très active dans le combat judiciaire contre les organisations terroristes, qui les conseille et les accompagne. La plainte a été déposée devant le tribunal de district de Jérusalem, les familles réclament 520 millions de shekels de dommages et intérêts.

Les avocats expliquent que le but de cette action est également de faire cesser le flux financier de l’Autorité Palestinienne vers le Hamas, qui s’élève à 100 à 150 millions de dollars par mois ! Ils espèrent que de fortes sommes se trouvant dans les comptes du Hamas seront gelées et que l’AP sera tenue de verser les dommages et intérêts à ces trois familles.

Les interrogatoires des terroristes ont permis d’établir avec certitude que le Hamas était largement impliqué dans la préparation et la mise ne oeuvre de ces horribles crimes.

Photo familles