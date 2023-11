Le comité des familles des otages a lancé un message à la Communauté internationale, lui demandant de faire pression sur le Hamas pour qu’il laisse des délégués de la Croix Rouge rendre visite aux personnes que l’organisation terroriste détient depuis plus de cinq semaines dans la bande de Gaza. Le professeur Haggaï Lewin, chef du département médical du comité, a déclaré au journaliste Arieh Golan, de la chaîne Reshet Bet, qu’il était ‘inadmissible que des gens puissent disparaître ainsi sans laisser le moindre signe de vie’. Il a souligné qu’un certain nombre de pays, impliqués dans cette transaction, disposaient de moyens de faire pression sur l’organisation terroriste et devaient tout mettre en œuvre pour que le Hamas permette enfin ces visites. « Cela doit avoir lieu, cela n’a rien à voir avec les pourparlers, il s’agit du droit de tout individu dans le monde », a-t-il rappelé.