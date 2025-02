Shelly Shem Tov, la mère d’Omer a tenu à commencer son propos ce soir en rappelant la mémoir d’Ori: « Je veux rappeler et rendre hommage à Ori Danino, z’l, qui, le 7 octobre, est retourné dans l’enfer pour sauver Maya et Itay Regev et Omer. Ori, qui ne les connaissait que depuis quelques heures, n’a pas pensé à lui-même ni à sa famille, qui lui avait inculqué la valeur de la solidarité et l’idée que l’on ne laisse personne derrière. Ori a survécu en captivité dans des conditions inhumaines pendant 11 mois avant d’être assassiné par les monstres du Hamas. Ori est le héros et l’ange gardien de Maya, Itay et Omer. Que sa mémoire soit bénie ».