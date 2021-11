A part les deux familles arabes pour lesquelles la Cour suprême a émis un verdict d’expulsion définitif (qui risque fort de ne pas être appliqué), plusieurs autres familles se sont vu proposer un compromis : rester dans les maisons qu’elles occupent illégalement mais reconnaître en contrepartie qu’elles sont de propriété juive et payer dorénavant un loyer mensuel symbolique. Plusieurs parmi les familles étaient à deux doigts de signer lorsque leurs avocats poussés par l’Autorité Palestinienne les ont averti qu’ils ne devaient en aucun cas signer un tel accord qui reconnaîtrait une propriété juive dans la partie orientale de Jérusalem.

Suite à ce refus la Cour suprême va probablement ordonner l’expulsion de ces familles qui recevront le cas échéant une généreuse compensation financière, un sérieux test pour le gouvernement qui devra faire preuve de gouvernance et d’autorité face aux troubles et émeutes que le Hamas, l’Autorité Palestinienne, les partis arabes et les organisations d’extrême gauche susciteront pour empêcher les propriétaires juifs de prendre possession de leurs biens.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90