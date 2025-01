Lors du discours que le Président entrant Donald Trump a prononcé au Capitole après son investiture, il a fait monter sur scène deux anciennes otages du Hamas: Noa Argamani et Shoushan Heran. Elles arboraient une écharpe jaune et ont scandé avec le public: »Bring Them Home ».

Trump a également conversé dans la salle avec des proches d’otages présents et notamment avec les parents d’Omer Neutra, z’l, otage américano-israélien, dont la dépouille est détenue par le Hamas.

»Je souhaite la bienvenue aux ex-otages présents ici avec nous », a lancé Trump. Puis évoquant la libération de Doron Steinbrecher, Emily Damari et Romi Gonen: »Les trois jeunes femmes qui sont rentrées hier ont été blessées. L’une d’entre elles a perdu des doigts quand elle tentait de se défendre. Vous voyez? C’est une honte ».

Il leur a envoyé un message: »Nous n’avons pas cessé de prier pour vous. Nous sommes tellement heureux que vous ayez retrouvé vos amis et vos familles. Que Dieu vous bénisse ».

Le Président américain s’est montré prudent quant aux chances de réussite d’un cessez-le-feu dans la Bande de Gaza: »Je ne suis pas certain que cela tienne », a-t-il déclaré, »Nous avons gagné, maintenant le travail commence. Nous devons les ramener à la maison », a-t-il encore ajouté concernant les otages.

S’adressant aux anciens otages et aux familles d’otages présents, Trump a promis: »Vous allez être heureux, nous allons arrêter les guerres ». Il a insisté sur le fait que s’il avait été Président le 7 octobre n’aurait pas eu lieu: »Israël n’aurait jamais été attaqué et aucun d’entre vous ne serait là. Personne n’aurait vécu un tel traumatisme. L’Iran était appauvrie, ils n’avaient pas d’argent pour le Hamas et le Hezbollah, vos enfants seraient en vie aujourd’hui. Ils ne seraient certainement pas enfermés dans une cage. Mais nous allons en sortir beaucoup dans un laps de temps court ».

»Gaza est complètement détruite. Il est impensable qu’elle soit contrôlée par ceux qui la contrôlait avant », a insisté Trump au sujet du Hamas.