Les deux ex-otages Emily Damari et Romi Gonen ont enflammé le stade Bloomfield à Tel Aviv samedi soir, lors d’une cérémonie en leur honneur qui s’est déroulée juste avant un match opposant les deux équipes qu’elles soutiennent.

Romi Gonen, 24 ans, récemment opérée à la main et à la jambe à la suite de blessures mal soignées contractées le 7 octobre, a reçu un accueil triomphal lors de son arrivée sur le terrain en fauteuil roulant. Cette fan de l’Hapoel Haïfa a pu ensuite rencontrer les joueurs dans les vestiaires, les remerciant pour leur mobilisation en faveur de sa libération.

Emily Damari, supportrice inconditionnelle du Maccabi Tel Aviv, s’est saisie du micro pour entonner l’hymne du club, demandant au public de chanter avec elle afin qu’il soit entendu « jusque dans les tunnels de Gaza » et parvienne aux otages. La foule en liesse agitait des drapeaux avec le dessin d’une main amputée de deux doigts, devenu le symbole de la résilience d’Emily. « Vous étiez ma lumière lorsque j’étais dans l’obscurité de Gaza », a-t-elle déclaré à l’équipe et ses supporters. Merci de vous être battus pour nous. Quand, dans les jours les plus sombres de ma captivité, j’ai entendu à la radio que nous avions remporté le championnat, j’ai crié de joie, même si on ne m’y autorisait pas. À mon retour, j’ai entendu parler de votre combat, des pancartes et des chants pour notre libération. Vous n’avez pas abandonné. Le Maccabi est une famille, et vous l’avez prouvé à chaque instant », a-t-elle dit.

Les deux anciennes otages ont profité de ce moment pour appeler une nouvelle fois à la libération de toutrs les personnes enlevées encore captives à Gaza : « J’ai le cœur lourd. Cela fait 526 jours que Gali et Ziv ont été enlevés à Gaza, a souligné Emily Damari, évoquant les jumeaux Berman, qui sont ses amis d’enfance. Je suis ici aujourd’hui et je jure que nous ne nous arrêterons pas tant qu’ils ne seront pas rentrés chez eux. Ayant vécu ces horreurs de près, je sais combien c’est important. En tant que peuple, en tant qu’amis, en tant que supporters, nous continuerons à nous battre de toutes nos forces et de toute notre âme jusqu’à leur retour. C’est là le véritable sens de la loyauté, de l’unité, d’un cœur sincère. »