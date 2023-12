Pour le moment, Tsahal n’a pas encore donné son feu vert pour le retour des habitants de Sdérot chez eux, la zone étant toujours considérée comme dangereuse.

Néanmoins, les étudiants de la yeshivat hesder ”Afikei Daat” ont pu réintégrer leurs locaux.

Pendant deux mois et demi, ce sont les parachutistes de Tsahal qui logeaient dans la yeshiva. Ces derniers ont pu rentrer chez eux pour une pause bien méritée après 75 jours de combat sans voir leurs familles.

Le directeur de la yeshivat hesder, le Rav David Pendel a déclaré: ”Des centaines de nos anciens élèves se battent en ce moment à Gaza dans le cadre de leur service régulier ou en tant que réservistes. Nous avons décidé de retourner à la yeshiva, c’est une partie de notre victoire, une partie de la victoire du peuple d’Israël”.

Il a ajouté: ”Notre ennemi veut que nous abandonnions du territoire, la victoire sur le Hamas doit être sans équivoque. Nous nous battrons avec une arme dans une main et l’étude de la Torah et nos valeurs dans l’autre. Le reste des habitants et des familles de la yeshiva reviendront vivre dans la ville uniquement quand Tsahal aura terminé son travail et réparer les dégâts du retrait unilatéral de Gaza en 2005”.

Les étudiants de la yeshiva attendaient ce moment avec impatience: ”Sdérot c’est notre ville et nous n’allons pas uniquement revenir dans la yeshiva, nous allons aussi l’agrandir avec des antennes dans le sud pour prouver à l’ennemi que l’erreur qu’il a faite le jour de Simhat Torah lui coûtera très cher”, a déclaré l’un des étudiants.