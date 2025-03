Les Etats-Unis renforcent leur pression sur l’Egypte afin qu’elle accueille des réfugiés gazaouis. Selon des sources égyptiennes, le président des Émirats arabes unis a transmis un message de Washington à Abdel Fatah al-Sissi, exigeant que son pays accueille entre 500 000 et 700 000 Palestiniens de la bande de Gaza dans un premier temps, sous peine de sanctions financières.

Le message transmis pose un véritable ultimatum au Caire, indiquant qu’il s’agit de « la dernière opportunité » donnée à l’Egypte, et qu’en cas de refus, Washington envisagera une réduction significative de son soutien économique et militaire très important fourni au pays.

Mais en dépit des pressions, l’Egypte ne semble pas prête à céder. « L’Egypte rejette absolument toute tentative de provoquer la migration des Palestiniens de Gaza, que ce soit par la force ou volontairement – et en particulier vers son territoire. Elle souligne que cela éliminerait la question palestinienne, et constituerait un danger pour la sécurité nationale de l’Égypte. La politique égyptienne n’est pas basée sur le troc des intérêts égyptiens et arabes, ni sur les intérêts financiers », a déclaré un haut responsable du Caire.