Demain (mardi), le Premier ministre Netanyahou doit tenir des consultations afin d’établir la réponse qu’Israël doit donner à la Cour pénale internationale après l’émission des mandats d’arrêt contre lui et contre Gallant.

En effet, Israël a jusqu’à mercredi pour faire appel des griefs qui sont faits aux deux dirigeants et non sur l’émission des mandats d’arrêt elle-même.

Si certains pensent qu’il faut faire appel, d’autres estiment que la meilleure réponse est d’ignorer cette décision, surtout en prévision du changement d’administration à Washington.

Un responsable israélien a expliqué: ”Les Américains préparent de sévères sanctions contre tout Etat qui coopérera avec la CPI, cela coupera court à tout le processus. Nous n’avons pas besoin de supplier une institution dans laquelle nous n’avons aucune confiance. Selon moi, la CPI va finir par faire marche arrière en raison de la pression intense qu’elle va subir. C’est elle qui va supplier qu’on lui donne une échelle pour lui permettre de descendre de l’arbre où elle est montée”.

La stratégie qui consiste à ignorer la décision de la Cour internationale est aussi motivée par le fait que l’appel ne sera pas jugé par des juristes mais par des diplomates du Pérou, du Japon et de Mongolie.

La crainte en Israël est que le Procureur Karim Khan prépare des mandats d’arrêt contre des officiers et des soldats de Tsahal sans les publier, puisque rien ne l’oblige à le faire.

En attendant, Yoav Gallant doit s’envoler pour les Etats-Unis dimanche prochain, pour une série de rencontres avec des dirigeants américains dont Austin et Sullivan. Ce sera son premier déplacement à l’international depuis l’émission du mandat d’arrêt contre lui. Les Etats-Unis ne sont pas membres de la CPI, il ne risque donc rien sur le sol américain mais la question de son itinéraire se pose pour ne pas qu’il soit arrêté en chemin.