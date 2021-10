Guerre des versions entre Israël et les Etats-Unis à propos de la décision du ministre de la Défense Benny Gantz d’inclure six organisations « civiles palestiniennes » dans la liste des organisations terroristes. Après la demande américaine « d’explications » de la part d’Israël, Benny Gantz avait répondu que les Etats-Unis avaient été avertis à temps de ses intentions. Lundi soir, démenti du State Department, dont le porte-parole Ned Price a répété que les Etats-Unis n’ont pas reçu « d’avertissement spécifique sur une telle intention ». Un scénario qui montre que la nature des relations israélo-américaines a bien changé depuis l’accession au pouvoir des démocrates à Washington et du gouvernement Benett-Lapid à Jérusalem.

Revoir la normalisation avec le Soudan

Le porte-parole du State Department a également évoqué le coup d’Etat militaire qui s’est produit au Soudan et a déclaré qu’il fallait reconsidérer les efforts de normalisation entre ce pays et Israël. Les Etats-Unis ont également suspendu l’aide de 700 millions de dollars prévus le Soudan.

Photo Wikipedia