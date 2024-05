Après le passage de Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, en Israël, les Etats-Unis ont atténué leur opposition à l’opération de Tsahal dans Rafah.

En effet, Sullivan a constaté que l’évacuation des civils de la ville la plus au sud de la Bande de Gaza se déroule correctement et à un rythme satisfaisant parallèlement à des opérations ciblées de l’armée israélienne. On estime qu’un million de personnes ont déjà quitté Rafah alors même que Tsahal progresse mais n’a pas véritablement lancé d’opération de grande intensité.

Dans ces conditions, la Maison Blanche a levé nombre de ses réticences au regard de cette opération.

Par ailleurs, Israël a présenté à la Cour Internationale de Justice un rapport détaillé concernant les mesures prises pour protéger les civils et les évacuer de la zone de guerre à Rafah. Les autorités israéliennes espèrent ainsi éviter l’émission d’une ordonnance d’arrêt des combats dans le cadre de la plainte déposée par l’Afrique du Sud.