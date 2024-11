La menace d’un embargo américain sur certaines armes pour Israël est de nouveau sur la table.

Le nouveau ministre israélien de la Défense, Israël Katz, s’est entretenu avec son homologue américain, Lloyd Austin. Ce dernier lui a signifié que si l’aide humanitaire entrant à Gaza n’était pas augmentée, l’administration américaine imposerait un embargo sur certaines armes à destination d’Israël, comme le prévoit la loi américaine.

Cette menace intervient après une lettre envoyée par Austin et Blinken à Israël, le mois dernier et dans laquelle ils prévenaient que si l’aide humanitaire pour Gaza n’entrait pas en quantités plus importantes sous 30 jours, un embargo serait mis en place.

Lors de leur conversation, Austin a dit à Katz: ”30 jours sont passés depuis que nous avons envoyé la lettre au Premier ministre. Je vous demande de mettre le sujet à l’ordre du jour du cabinet. Je me réjouis de vous entendre dire que l’aide humantaire a augmenté ces derniers temps. Israël doit poursuivre dans ce sens et prendre soin de ne toucher aucun civil dans cette guerre”.

Le ministre Katz a répondu: ”Israël veut coopérer sur ce sujet mais le problème est que le Hamas vole la marchandise et la vend à des prix très élevés. Nous voulons nous assurer que l’aide humanitaire parvient à la population et nous travaillons face aux Etats arabes pour garantir que l’aide qui entre dans la Bande de Gaza arrive effectivement à ceux qui en ont besoin”.

D’après des informations révélées par Ynet, un embargo silencieux est déjà pratiqué par l’administration Biden. Ainsi, l’entreprise Caterpillar attend le feu vert de l’échelon politique américain pour honorer une commande de 134 bulldozers D9 utilisés par Tsahal et payés par Israël. Ces engins sont utilisés sur les champs de bataille pour raser les bâtiments et leur livraison à Israël a fait l’objet d’une critique importante aux Etats-Unis. L’administration américaine a fini par céder aux pressions et bloque donc l’envoi de ces bulldozers à Tsahal.