L’administration américaine sortante a imposé des sanctions à la société israélienne Amana, responsable des projets immobiliers en Judée-Samarie, ainsi qu’à ses filiales – Binyané Bar Amana et Eyal Haré Yehuda. La crainte est désormais que le gouvernement américain ne profite des deux mois qui lui reste aux commandes pour prendre une série de décisions hostiles à la présence juive en Judée-Samarie, notamment au sein du Conseil de sécurité de l’ONU.

Des sanctions ont été prises également par les Etats-Unis contre trois habitants de Judée-Samarie: Shabtaï Koshlevski, militant dans l’organisation Hashomer Yosh, Itamar Yehuda Levy, pour son action au sein de la société de construction Eyal Haré Yehuda et Zohar Sabah, habitant de Mevo’ot Yeri’ho.

La société Amana et son fondateur Zeev (Zambish) Hever ont réagi à cette annonce: ”Le mouvement Amana agit depuis des décennies pour développer la présence juive en Israël en conformité avec la loi et avec les institutions de l’Etat, dans l’esprit et selon la vision des fondateurs du mouvement sioniste. Les événements douloureux de l’automne dernier ont prouvé à quel point la présence juive et la sécurité d’Israël sont imbriqués et le fait que la poursuite du développement de la présence juive en Israël est fondamentale pour l’intérêt national.

Les sanctions qui ont été prises contre nous sont le résultat d’une campagne de diffamation sans fondement par des éléments hostiles et extrémistes. Si la gauche américaine avait pris la peine de vérifier et ne s’était pas basée uniquement sur des publications mensongères, elle aurait découvert qu’il n’existe auxun faisceau de preuves et qu’elle ne peut pas agir contre nous.

Nous rappelons que pendant des années, la présence juive en Judée-Samarie a connu des décrets difficiles dont le gel des constructions mais que finalement elle en est toujours sortie renforcée. C’est aussi ce qui arrivera cette fois. Nous sommes certains qu’avec le changement d’administration à Washington et une action juste et nécessaire du gouvernement israélien, toutes ces sanctions seront annulées et nous pourrons continuer à mettre en oeuvre la vision sioniste”.

En effet, l’administration Biden a imposé des sanctions à bon nombre de particuliers et d’associations de Judée-Samarie et les yeux se tournent désormais vers la future administration Trump pour qu’elle lève ces sanctions.

Par ailleurs, le journal Israël Hayom révèle aujourd’hui (mardi) que l’administration américaine sortante pourrait, à l’instar de ce qu’avait fait celle d’Obama en 2016, voter au conseil de sécurité de l’ONU, une résolution hostile à la présence d’Israël en Judée-Samarie.