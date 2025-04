Un responsable de la Maison-Blanche a déclaré à Ynet que le calcul ayant conduit à l’imposition de droits de douane de 17 % et à l’inclusion d’Israël sur la liste des 60 pays les plus ciblés repose sur une combinaison de barrières tarifaires et non tarifaires imposées par Israël aux marchandises américaines.

Selon ce responsable, les considérations prises en compte incluaient également des accusations de violations de la propriété intellectuelle en Israël, portant préjudice aux entreprises américaines. Autrement dit, des entreprises américaines souffriraient en Israël d’infractions liées aux droits d’auteur, aux brevets et aux marques commerciales.

Rappelons que mardi dernier (1er avril), le gouvernement israélien avait acté la levée des droits de douane sur les produits agricoles américains, en vertu de l’accord de libre-échange entre les deux pays, précisément en guise de geste afin d’éviter l’imposition de taxes sur les importations israéliennes.

Le président de l’Association des industriels israéliens, Dr Ron Tomer, n’a pas caché son inquiétude: « L’industrie exprime une profonde inquiétude suite à la décision du président des États-Unis d’imposer de nouveaux droits de douane à Israël. Nous allons examiner les raisons de cette décision, mais à première vue, l’affirmation selon laquelle Israël impose des taxes de 33 % sur les marchandises américaines n’est pas compréhensible. Dès lors, l’imposition de droits de douane de 17 % n’est pas claire non plus. »

Il a ajouté: « Il s’agit d’une mesure préoccupante pour les exportateurs israéliens, qui pourrait affecter l’emploi et réduire l’activité sur le marché américain. La décision du Président d’appliquer sa politique de tarifs douaniers à Israël risque de nuire à la stabilité économique du pays, de dissuader les investissements étrangers et d’affaiblir la compétitivité des entreprises israéliennes sur le marché américain. »

Betsalel Smotrich, le ministre des Finances, a déclaré ce matin: « Au cours de la nuit, nous avons étudié en profondeur le nouveau décret du Président Trump, ses fondements, ses formules de calcul et les conséquences qui en découlent pour l’État d’Israël. Ce matin, nous analysons ses implications pour l’économie dans différents secteurs et nous entretenons un dialogue avec l’industrie et les dirigeants économiques. J’ai parlé personnellement avec certains d’entre eux et dans environ une heure, je réunirai, avec l’aide de Dieu, la direction du ministère des Finances pour une première discussion, pour analyser les opportunités et les risques et pour formuler des plans d’action, tant vis-à-vis du Président Trump et de son équipe que concernant les mesures nécessaires pour renforcer l’industrie israélienne ».