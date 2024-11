Malgré les démentis du Hamas sur le fait que ses chefs auraient quitté le Qatar pour la Turquie, le ministère américain des Affaires étrangères exige de la Turquie qu’elle livre aux Etats-Unis les chefs du Hamas qui sont sur son sol et qui figurent sur la liste des personnes recherchées pour terrorisme par Washington.

Matthew Miller, le porte-parole du Secrétariat d’Etat américain, a précisé: ”Selon certaines informations la direction du Hamas s’est installée en Turquie. Nous pensons que ces chefs d’une organisation terroriste ne doivent se sentir bien nulle part. Nous avons signifié à la Turquie qu’elle ne pouvait pas faire ”comme si de rien n’était” avec le Hamas”.

La Turquie, de son côté, nie également avoir accueilli sur son territoire les chefs du Hamas expulsés du Qatar et précise que ces derniers se rendent régulièrement en Turquie pour des ”affaires personnelles et des événements”.

Et pendant qu’Erdogan formule de sévères critiques à l’encontre d’Israël, l’armée turque a procédé à des frappes dans le nord-est de la Syrie qui ont coupé l’accès à l’eau et à l’électricité à plus d’un million d’habitants.