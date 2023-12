Dans le courant de la semaine, le ministre français de la Défense Sébastien Lecornu, le secrétaire d’État américain Antony Blinken et l’envoyé spécial de Biden, Amos Hochstein, devraient se rendre en Israël et au Liban pour tenter d’élaborer un arrangement avec le Hezbollah. Il s’agirait, pour eux, d’éloigner l’organisation terroriste de la frontière en échange de négociations portant sur la frontière terrestre entre Israël et le Liban.

Les Américains jouent un rôle essentiel à l’heure actuelle sur ce dossier mais la France est également impliquée. Le président français Emmanuel Macron a déjà envoyé un certain nombre d’émissaires au Liban pour conseiller au Hezbollah d’éviter une escalade dans la région et de respecter la résolution 1701*. Israël souhaite entendre les propositions de Hochstein et savoir d’où il tire son optimisme quant à la conclusion d’un accord avec le Hezbollah. En Israël, on se montre beaucoup moins optimiste concernant les positions du Hezbollah. On estime en effet qu’il maintiendra sa solidarité avec le Hamas tout au long des combats que mène Tsahal dans la bande de Gaza, même s’ils durent une année entière.

* La résolution 1701 du conseil de sécurité des Nations unies est une résolution adoptée le 11 août 2006 à l’unanimité des membres du conseil. Elle vise à stopper le conflit israélo-libanais de 2006. La résolution appelle à une cessation complète des hostilités entre Israël et le Hezbollah.