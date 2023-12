La théorie de ”la violence des colons” à l’encontre des populations palestiniennes se répand à travers le monde. L’administration américaine sermonne régulièrement Israël à ce sujet et a décidé de prendre des sanctions à l’encontre des habitants juifs de Judée-Samarie soupçonnés de ces actes de violence.

Les Etats-Unis ont annoncé que seront interdits de visa d’entrée sur leur territoire tous ceux qui ”éloignent la paix” et parmi eux: ”les colons extrémistes qui ont été impliqués dans des actes de violence contre des Palestiniens en Judée-Samarie”.

La Belgique a annoncé une mesure identique ce matin (jeudi). Elle interdira d’entrée sur son territoire tout habitant juif de Judée-Samarie soupçonné de violence envers les Palestiniens.

Ces décisions ont suscité de nombreuses réactions et pas forcément de là où elles étaient attendues. Ainsi le journaliste Nadav Eyal, très à gauche, a tweeté: ”Tout le monde sait ce que je pense des habitants extrémistes et violents de Judée-Samarie mais l’hypocrisie m’exaspère profondément. Le Qatar soutient officiellement le Hamas qui est une organisation qui promeut et met en oeuvre un génocide. Vous voulez expulser la violence? Parfait, commencez par la mère de tous les maux”.

Soulignons que cette théorie de ”violence des colons” est tout à fait contestable. Les faits reprochés aux Juifs sont, quasiment toujours, des actes de défense après qu’ils ont été menacés par des Palestiniens et la presse internationale pousse le vice depuis le 7 octobre jusqu’à comptabiliser les terroristes éliminés par Tsahal comme des ”Palestiniens tués par les colons”. Par ailleurs, cette ingérence internationale prouve une fois de plus le traitement particulier vis-à-vis d’Israël d’autant plus que l’Etat israélien sanctionne déjà les Juifs qui se rendent coupables de tels actes et parfois même les place en détention administrative sur la base de simples soupçons de préparation d’actions violentes.