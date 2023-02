Les Etats-Unis ont fait passer ces derniers jours un message à Israël concernant la politique menée en Judée-Samarie. Ils demandent le gel des constructions dans les implantations juives et l’arrêt des opérations de destruction des maisons de terroristes ou de celles construites illégalement.

Ces demandes ont été faites sur proposition des services de renseignements américains, dirigé par William Burns. Ce dernier a exprimé son inquiétude face à la violence croissante en Judée-Samarie. Pour lui, la solution est toute simple: il convient de geler les constructions juives pour faire baisser les tensions.

Ces exigences américaines avaient été présentées à Binyamin Netanyahou lors de la visite du secrétaire d’Etat Antony Blinken. Il avait affirmé qu’en échange de ces actes, l’Autorité palestinienne serait prête à mettre un terme à ses actions contre Israël devant les institutions internationales et à renouveler la coopération sécuritaire.

L’administration américaine met en garde contre l’avènement proche, selon elle, d’une troisième intifada compte-tenu du degré de tensions.

Selon le journaliste Barak Ravid de Walla!, Netanyahou aurait indiqué aux Américains qu’il était prêt à prendre des mesures pour ralentir significativement les actions israéliennes auxquelles s’oppose l’administration Biden mais ne pourrait pas geler totalement les constructions en Judée-Samarie.

Impossible de ne pas faire le rapprochement entre cet engagement qui aurait été pris et la consigne donnée de ne pas détruire un bâtiment à Jérusalem Est alors même que cela avait été décidé par le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir.

Au sein de la coalition, plusieurs députés et ministres ont indiqué qu’ils s’opposaient aux exigences américaines.

Betsalel Smotrich, ministre des Finances et chef de la Tsionout Hadatit, a martelé: »Il n’y aura pas de gel de la construction en Judée-Samarie. Point. Il n’y aura pas d’affaiblissement de notre force de dissuasion face aux terroristes. Point. Il n’y aura plus de constructions illégales et de prise de terrain par les Arabes. Point. ».

Dan Illouz, député Likoud, a lui aussi exprimé son désaccord: »Nous n’avons pas le droit de nous plier aux injonctions d’Etats étrangers même s’ils sont amis. Israël seul décide de sa politique. Une suspension dans ce contexte ne fera qu’encourager le terrorisme. La faiblesse entretient le terrorisme. Seule une résistance solide le prévient ».