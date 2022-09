Après la publication des nouvelles conclusions concernant la mort de la journaliste d’Al Jazeera, Shireen Abou Akleh, les Etats-Unis ne comptent pas en rester là.

Rappelons que dans un rapport rendu lundi, Tsahal reconnait que le tir qui a touché mortellement la journaliste était très probablement israélien, tout en affirmant qu’il n’était pas possible de le déterminer à 100%.

Abou Akleh possédait également la citoyenneté américaine et les Etats-Unis sont impliqués dans l’affaire depuis les premières heures. Ils ont d’ailleurs fait pression sur Israël pour qu’il approfondisse l’enquête après les faits.

L’agence de presse Reuters rapporte que désormais Washington demande à Jérusalem de prendre de nouvelles mesures concernant les consignes d’ouverture du feu par ses soldats.

Le porte-parole adjoint du gouvernement américain a confirmé: »Nous continuerons à faire pression sur Israël au plus haut niveau pour contrôler sa politique et ses consignes à ce sujet et nous assurer que de tels faits ne se reproduisent plus ».

Ses intentions ont suscité l’exaspération de l’ancien Premier ministre et Premier ministre alternatif, Naftali Bennett: »C’est le commandement de Tsahal qui détermine les consignes d’ouverture du feu de nos soldats, indépendamment de toutes pressions, intérieures ou extérieures. La vérité est qu’à tout moment, des terroristes palestiniens essaient de tuer des Israéliens, et pas le contraire. Nous n’avons pas la gachette facile, mais notre devoir moral est d’atteindre les terroristes et ainsi de sauver des vies humaines. En tant que Premier ministre, j’ai totalement soutenu les combattants et j’attends de nos amis dans le monde qu’ils ne nous donnent pas de leçons de morale mais qu’ils soient derrière nous dans notre guerre ».

Le ministre des Télécommunications, Yoaz Hendel, a également réagi sur Twitter: »Je respecte nos alliés d’Outre Atlantique mais ils ne décideront pas. Ceux qui ne se battent pas ici pour défendre l’Etat d’Israël et préserver la stabilité régionale ne nous expliqueront pas comment nous devons nous battre. Nous continuerons à atteindre tous ceux qui mettent Israël en danger ».