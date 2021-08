Le Department of State a appelé le nouveau pouvoir iranien à profiter de cette transition pour rechercher des pistes diplomatiques et retourner discuter à Vienne afin de revenir à l’accord de 2015. Le porte-parole Ned Price a toutefois averti que « l’occasion d’un retour mutuel à l’accord ne durera pas éternellement ». Mais cela fait déjà plusieurs fois que ce genre d’avertissement est émis par l’Administration Biden sans pour autant que l’attitude iranienne change, l’objectif du régime ders mollahs étant de gagner du temps pour poursuivre inlassablement son programme. Et comme tous les avertissements non suivis de sanctions, ils perdent toute leur crédibilité.

Jeudi, lors de la passation officielle du pouvoir entre Hassan Rohani et Ebrahim Raïssi, ce dernier, en dépit de toutes les preuves contraires, a réaffirmé que le programme nucléaire iranien est « à buts pacifiques ».

