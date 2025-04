Selon des informations diffusées ce dimanche par le réseau saoudien Al-Hadath, les États-Unis ont déployé en Israël une batterie supplémentaire du système de défense aérienne THAAD (Terminal High-Altitude Area Defense), spécialisé dans l’interception des missiles balistiques. Deux batteries Patriot auraient également été transférées sur le territoire israélien.

Ces livraisons expliqueraient l’atterrissage la veille d’un avion cargo américain C-5 Super Galaxy sur la base aérienne de Nevatim, dans le sud du pays, qui alimente depuis toutes les spéculations. De nombreux observateurs estiment que ce développement augure de prochaines attaques renforcées contre les Houthis et sans doute l’Iran.

Le THAAD représente l’une des technologies de défense aérienne les plus sophistiquées de l’arsenal américain. Conçu pour neutraliser les missiles balistiques de courte, moyenne et longue portée, ce système constitue un élément essentiel du bouclier antimissile américain depuis 2008, année de son premier déploiement aux Émirats arabes unis. Depuis, Washington l’a également installé en Roumanie et en Corée du Sud, avant une première mise en service en Israël en octobre dernier.

Les capacités opérationnelles du THAAD sont impressionnantes : il peut intercepter des menaces dans un rayon de 150 à 200 kilomètres et, selon diverses sources, possède des capacités d’interception extra-atmosphériques comparables au système Arrow israélien. Son infrastructure comprend des radars de pointe capables d’identifier et de verrouiller simultanément plusieurs lancements à différentes distances, tout en neutralisant plusieurs menaces en parallèle.

D’après un rapport du Congrès américain, l’armée américaine ne dispose que de sept batteries opérationnelles de ce système. Chaque unité est composée d’environ huit missiles intercepteurs, d’un radar haute performance et de systèmes de contrôle de tir parmi les plus avancés au monde. L’investissement est considérable : plus d’1,25 milliard de dollars pour une batterie complète, avec un coût unitaire d’environ 13 millions de dollars par missile intercepteur.