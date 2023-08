Les Etats-Unis ont donné leur feu vert à une transaction importante pour Israël. Le ministère de la Défense va pouvoir vendre à la Finlande le système anti-missile avancé, ”La Fronde de David”.

Ce système est co-produit avec les Etats-Unis, c’est pourquoi il fallait leur accord pour le vendre à un pays tiers.

La version finlandaise du système sera développée conjointement par les industries israéliennes et américaines, dirigées par Rafael Advanced Systems et Raytheon Technologies Cooperation, en partenariat avec les industries finlandaises, chacune contribuant à des tâches spécifiques. Le système sera intégré aux systèmes de commandement et de contrôle finlandais.

Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a tenu à remercier le gouvernement américain pour sa coopération: “Je tiens à exprimer ma gratitude à mon cher collègue, le général Lloyd Austin, au secrétaire américain à la Défense et à l’administration américaine pour leur soutien dans cet important accord”.

Il a ajouté: ”L’approbation du gouvernement américain pour la vente de la Fronde de David, un système co-développé par Israël et les États-Unis, marque une étape importante vers la réalisation d’un accord historique entre Israël et la Finlande”.

”Grâce à des technologies révolutionnaires développées par les esprits les plus brillants de l’industrie de la défense, nous sommes en mesure de renforcer nos liens avec des pays du monde entier, de renforcer notre sécurité et d’améliorer la position mondiale d’Israël. Je tiens à remercier le gouvernement finlandais et mon collègue, le ministre finlandais de la Défense, M. Antti Häkkänen, pour la confiance qu’ils accordent à l’establishment et à l’industrie de la défense israélienne. Je suis convaincu que cet accord constituera une nouvelle étape dans la coopération entre nos pays qui améliorera notre réponse aux menaces mondiales et régionales”, a souhaité le ministre Gallant.