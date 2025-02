Le département du Trésor américain a annoncé ce jeudi avoir imposé des sanctions au procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan. Dans le cadre de ces mesures, tous les avoirs de ce dernier aux États-Unis seront gelés et il ne pourra pas entrer dans le pays.

Cette annonce intervient quelques jours après la signature par Donald Trump d’un décret imposant des sanctions à la Cour pénale internationale et à ses représentants, en raison des mandats d’arrêt émis à l’encontre de Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la D2fense, Yoav Gallant.

Le décret signé le 6 février par le président américain accuse la CPI de se livrer à des actions « actions illégitimes et sans fondement visant l’Amérique et notre proche allié Israël » et d’abuser de son pouvoir en délivrant des « mandats d’arrêt sans fondement » contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant. L’identité des représentants de la Cour visés par ces sanctions n’avait jusqu’ici pas été précisée.

Les ennuis s’accumulent donc pour Karim Khan. En novembre, l’organe directeur de la Cour pénale internationale de La Haye a annoncé son intention de lancer une enquête externe contre le procureur en chef, soupçonné d’inconduite sexuelle.