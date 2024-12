Après les accusations de la France, ce sont maintenant les Etats-Unis qui déclarent qu’Israël viole le cessez-le-feu au Liban.

Amos Hochstein, l’émissaire américain a déclaré: ”Il y a eu des violations israéliennes du cessez-le-feu, en particulier le fait que des drones israéliens sont observés et entendus dans le ciel de Beyrouth”.

Le ministre israélien des Affaires étrangères s’est entretenu avec son homologue français, Jean-Noël Barrot, et a souligné: ”Israël ne viole pas les accords de cessez-le-feu mais les applique en réponse aux violations du Hezbollah. La présence d’hommes du Hezbollah au sud du Litani est une violation fondamentale de l’accord et ils doivent se déplacer vers le nord. Israël s’est engagé à appliquer les accords de cessez-le-feu et ne reviendra pas à la réalité du 6 octobre 2023”.

De même, le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, a évoqué sur la chaine Sky News en arabe, les événements en Syrie et a affirmé: ”Nous suivons de près ce qu’il se passe en Syrie et nous constatons que le régime iranien envoie des renforts. La Syrie appartient aux Syriens et nous nous assurerons que l’Iran ne transfère pas d’armes au Liban et au Hezbollah”.

Il a ajouté: ”Ce qu’il s’est passé le 7 octobre n’arrivera plus. Nous sommes un Etat souverain et nous agirons par tous les moyens pour garantir notre sécurité. Les forces de la FINUL et du Liban doivent remplir leur rôle, c’est aussi leur intérêt”.

Hagari a conclu: ”Nous réagirons face à toute tentative de violation de l’accord”.