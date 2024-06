Ditsa Or, la mère d’Avinatan, enlevé le 7 octobre avec sa compagne Noa Argamani, a rendu aujourd’hui (vendredi) une visite à cette dernière.

Les deux femmes ont été très émues de se retrouver. Avinatan a été filmé avec Noa, lorsque les terroristes les ont enlevés. Elle était sur un scooter emmenée par les terroristes, il la suivait, tenu par d’autres terroristes.

Noa a été libérée par Tsahal lors d’une opération héroïque, samedi dernier. Avinatan est toujours aux mains du Hamas et ses proches sont sans nouvelles depuis la vidéo de son enlèvement.

La photo des retrouvailles entre Ditsa et Noa a été publiée par la rabbanite Yemima Mizrahi, qui l’a accompagnée du commentaire suivant:

”Cette photo émouvante m’a été envoyée par une femme extraordinaire, Ditsa Or, la mère d’Avinatan, otage. Elle a enfin retrouvé Noa Argamani, la compagne d’Avinatan, qui a été enlevé avec elle et qui ne cessait, tout en étant poussé brutalement par les terroristes, de l’encourager. Depuis que Noa a été libérée, mes élèves n’arrêtent pas de me demander: ”Comment va Ditsa?”. Eh bien, Ditsa est… une lumière (traduction de Or, son nom de famille, en hébreu, ndlr). Pendant toute cette année, nous avons dit que nous étions une société fracturée, qui ne parvenait pas à s’entendre, qui ne s’unit qu’autour des catastrophes, eh bien non. Voilà une femme qui s’est réjouit pleinement, une joie pleine et authentique, de la libération de la captive. Ditsa sent que quelque chose en elle a été libéré, une partie de lui, d’Avinatan a aussi été libérée cette semaine. Nous avons un peuple formidable. Quelle mère emplie de lumière”.