La visite de Binyamin Netanyahou aux Emirats arabes unis qui aurait du avoir lieu la semaine prochaine sera reportée.

Officiellement, ce report est lié à des questions techniques d’organisation. C’est en tout cas ce qu’affirme le bureau du Premier ministre.

En réalité, la montée d’Itamar Ben Gvir sur le Mont du Temple ce matin (mardi) n’y est pas pour rien. Les Emirats ont dénoncé cette action qu’ils considèrent comme »une prise d’assaut de Ben Gvir de la cour de la Mosquée Al Aqsa ».

Dans leur communiqué officiel, les Emirats arabes unis condamnent »l’entrée du ministre israélien sur le territoire de la mosquée d’Al Aqsa, accompagné par des forces de sécurité israéliennes. La position des Emirats est claire et affirme le besoin de défendre et de sécuriser Al Aqsa et d’y cesser les provocations dangereuses. Nous appelons les autorités en Israël à prévenir une escalade et à ne pas adopter de mesures qui aggraveront la situation. Nous soulignons l’importance des efforts de paix au Moyen-Orient mais aussi de mettre un terme aux décisions illégales qui nuisent à toute chance de parvenir à une solution à deux Etats et à la création d’un Etat palestinien indépendant dans les frontières de 67, avec Jérusalem Est comme capitale ».

Par ailleurs, ce soir, les Emirats arabes unis ont déposé au nom des Palestiniens et des Jordaniens, une demande de résolution au conseil de sécurité de l’ONU pour débattre de la question du Mont du Temple et prendre des mesures immédiates.

D’après les informations diffusées par les médias palestiniens, Abou Mazen a ordonné aux représentants palestiniens à l’ONU d’agir sans attendre pour faire condamner »les attaques de la Mosquée Al Aqsa par des membres du gouvernement israéliens et des groupes extrêmistes, en bafouant gravement le statut historique et juridique de Jérusalem occupée ».

Le conseil de sécurité, dirigé en ce moment par le Japon, n’a pas encore décidé s’il accédait à la demande des Palestiniens.

La visite de Ben Gvir sur le Mont du Temple a fait réagir dans le monde entier, tout au long de la journée.

La Jordanie a convoqué l’ambassadeur israélien pour des explications. Ce dernier a réaffirmé l’attachement d’Israël au statu quo et à la liberté de Culte à Jérusalem et a rappelé que, de tout temps, des ministres sont montés sur le Mont du Temple.

Le conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche a déclaré: »Les Etats-Unis tiennent au maintien du statu quo concernant les lieux saints de Jérusalem. Toute action unilatérale qui met en péril le statu quo est inadmissible. La politique sur laquelle a été formée le gouvernement Netanyahou pose, parmi ses principes de base, la préservation du statu quo sur les lieux saints. Nous l’appelons à respecter cet engagement ».

L’ambassadeur britannique a exprimé via Twitter la position de son pays: »La Grande-Bretagne soutient le statu quo historique sur les lieux saints de Jérusalem. Il est important que chaque acteur évite de procéder à des actions sur ces lieux qui peuvent entrainer une escalade et des tensions ».

L’Arabie Saoudite, avec laquelle Israël espère élargir les Accords d’Avraham, a elle aussi condamné l’attitude de Ben Gvir: »Nous nous opposons à la démarche provocatrice faite par l’un des dirigeants israéliens les plus importants qui est monté sur le territoire de la Mosquée Al Aqsa. L’attitude des autorités israéliennes nuisent aux efforts de paix et à la préservation des lieux saints ».

La Turquie, quant à elle, s’est dite »préoccupée et condamne l’action provocatrice du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, contre la Mosquée Al Aqsa avec le soutien de la police israélienne. Nous appelons Israël à agir en responsabilité pour éviter les provocations qui portent atteinte au statut et à la sainteté des lieux de cultes à Jérusalem pouvant entrainer une escalade dans la région ».

Le Premier ministre Netanyahou a publié un communiqué pour clarifier la position de son gouvernement: »Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s’est engagé à maintenir strictement le statu quo, sans changement, sur le Mont du Temple. Le Hamas ne nous dictera pas notre conduite. En conformité avec le statu quo, des ministres sont montés sur le mont du Temple ces dernières années, dont le ministre de la Sécurité intérieure Guilad Erdan ; par conséquent, l’allégation selon laquelle un changement a été apporté au statu quo est sans fondement ».