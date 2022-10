Deuxième nuit agitée dans les quartiers arabes de Jérusalem.

Des Arabes ont jeté des pierres sur la soucca d’un habitant du quartier de Shimon Hatsadik, blessant deux personnes. Les gardes-frontières ont procédé à cinq arrestations de suspects, certains d’entre eux ont été attrapés en flagrant délit de jet de pierres.

Les policiers répliquent par des jets de grenades assourdissantes.

Le député Itamar Ben Gvir qui se trouve dans le quartier de Shimon Hatsadik a été, lui-même, victime de jets de pierre et a, en réponse, sorti son arme personnelle. »L’échelon politique lie les mains de nos policiers. Il n’est pas concevable que des Arabes jettent des pierres à côté des policiers et que ceux-ci ne répliquent pas en tirant », a déclaré le député.

Le geste de Ben Gvir est mal passé à gauche de l’échiquier politique. Le député Meretz, Mossi Raz, a affirmé qu’il adresserait une plainte au responsable de la sécurité de la Knesset afin qu’il lui retire son permis de port d’arme.

Le député travailliste Guilad Kariv a, quant à lui, lancé à l’adresse de Ben Gvir: »Délinquant, raciste, pyromane, politicien dangereux ».

ח"כ איתמר בן גביר תחת אבטחה של משמר הכמסת שולף את האקדח שלו אחרי שהחלו ידויי אבנים הדדיים בין יהודים לערבים בשכונת שייח' ג'ראח ומורה: "חבר'ה אם זורקים אבנים, תירו בהם". מאוד מתוח פה הערב pic.twitter.com/lVzimlpUrD — Josh Breiner (@JoshBreiner) October 13, 2022

Plus tôt dans la soirée des jets de pierre et de feux d’artifice ont été signalés dans le quartier de Ras Al Amud. Par ailleurs, des enfants de 10, 12 et 13 ans ont été arrêtés dans le quartier de Beth Hanina, après qu’ils ont lancé des feux d’artifice et qu’ils s’apprêtaient à jeter des pierres.

Les quelques 3000 Juifs qui vivent dans les quartiers de Jérusalem Est ne cachent pas leur inquiétude de voir la situation empirer. Les images rappellent celles des événements violents dans les villes mixtes au printemps 2021.

Demain (vendredi), les Arabes de Jérusalem ont décrété une »journée de la colère » pour protester contre le blocus de Shouafat après l’attentat de samedi dernier qui a coûté la vie à la combattante, Noa Lazar, z’l. Rappelons que le terroriste responsable de cet attentat ainsi que celui qui a tué le sergent Ido Barouh, mardi, sont toujours en fuite.

La police a renforcé ses effectifs à Jérusalem et dix bataillons de réservistes ont été priés de se tenir prêts à être mobilisés.

Le Premier ministre a tenu une réunion sécuritaire sur les événements à Jérusalem. Il a demandé à faire avancer deux programmes de renforcement des effectifs policiers et des actions menées sur place. Lors du débat étaient présents, le chef du renseignement Eyal Hulata, le chef de la police Yaakov Shabtaï, le chef du Shabak Ronen Bar, le secrétaire militaire du Premier ministre le commandant Avi Guil, le commandant de police du secteur de Jérusalem Doron Turgeman et d’autres acteurs sécuritaires.

Les responsables se sont également concentrés sur le déroulement de la fête de Simhat Torah, qui doit avoir lieu à partir de dimanche soir.