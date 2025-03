Dans le contexte de l’opération Mur de fer et de son expansion à la ville de Naplouse où se trouve le tombeau de Yossef, 15 élus de Judée-Samarie ont signé la lettre qui réclame un contrôle israélien total sur ce site historique et religieux.

Cette lettre a été initiée par le Rav David Ben Natan, qui a perdu son fils Shuval au combat, par le président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan et par l’ancien député Tsvi Souccot.

»La ville de Naplouse et le tombeau de Yossef appartiennent au peuple d’Israël depuis toujours et pour toujours », ont déclaré les élus. »C’est ici que l’Éternel a promis à Avraham notre père: « À ta descendance, je donnerai cette terre ». C’est ici que Yaakov notre père a acheté un champ et a construit un autel pour l’Éternel. C’est ici que Yeoshoua ben Noun a tenu la cérémonie de la bénédiction et de la malédiction, et où les fils d’Israël sont devenus garants les uns des autres. Et c’est ici que Yossef a été enterré ».

Ils demandent au gouvernement israélien de restituer le tombeau de Yossef sous souveraineté juive totale, de rétablir la yeshiva Od Yosef Hai à son emplacement dans l’enceinte du site et de permettre au grand public de venir y prier régulièrement.

La lettre a été signée par plusieurs chefs de conseils régionaux : Yossi Dagan (Shomron), Israël Gantz (Yesha et Binyamin), Eliram Azoulay (sud Har Hevron), Yaron Rosenthal (Goush Etsion), Yaïr Shetbon (Ariel), Eyal Galman (conseil municipal de Hévron), Dovi Sheffler (Efrat), Shay Alon (Beit El), Eli Gafni (Immanuel), Uziel Vatik (Kedumim), Shai Rosenzweig (Alfei Menashe), Guy Yifrah (Maale Adumim), Yossi Assaraf (Givat Zeev), Yonatan Kuznitz (Karnei Shomron), Assaf Mintzer (Elkana) et Sharon Elfassi (Beit Aryeh-Ofarim).

Yossi Dagan a déclaré: »Je remercie les chefs de conseils qui ont clairement exprimé cette exigence légitime de retour au tombeau de Yossef. Cette demande est juste et morale, et il est temps de l’appliquer. L’État d’Israël a abandonné le tombeau de Yossef dans une démarche de fuite face au terrorisme et aujourd’hui, nous avons la possibilité de réparer cette injustice ».

Israël Gantz, président du conseil régional de Binyamin et du conseil de Yesha, qui a signé la lettre, a ajouté: »Le rétablissement de la yeshiva au tombeau de Yossef n’est pas seulement une question religieuse, c’est un acte de justice historique. Le tombeau de Yossef symbolise le lien profond entre le peuple d’Israël et la terre d’Israël, en particulier Naplouse, une ville centrale de notre patrimoine. C’est un impératif moral et national : revenir à nos lieux saints et garantir le droit fondamental de tout Juif d’y prier ».