Dès la rentrée 2022-2023, la réforme du bac entrera en vigueur. Les élèves israéliens n’auront plus de 12 à 14 épreuves à présenter mais seulement 4 à 5. Le reste sera évalué sur la base de contrôles continus.

Les matières pour lesquelles il faudra passer un examen sont : les mathématiques, l’anglais, une langue et au moins une autre matière au choix.

Ont été retirés de cette liste : l’histoire, la Bible, la littérature et l’éducation civique, ce qui n’a pas manqué de faire réagir certains professeurs et éducateurs qui craignent que ces matières ne soient reléguées à un second plan.

Par ailleurs, les lycéens devront rendre des travaux de mémoire dans certaines matières afin de développer ce que le ministère appelle »les compétences du futur » : poser des questions critiques, analyser des informations, parler devant un public et d’autres capacités de communication verbale. Contrairement aux examens internes, ces épreuves seront examinées et notées par des inspecteurs externes du ministère de l’Éducation.

Une des conséquences de cette réforme est que l’histoire du deuxième Temple sera retirée du programme scolaire des élèves israéliens.

Cette nouvelle a suscité de vives réactions au sein de la population israélienne compte-tenu de l’importance de cette partie de l’histoire pour l’identité juive et l’identité sioniste.