Une révolution dans le milieu orthodoxe. Les institutions scolaires de la hassidout Belz vont entrer dans la chaine scolaire de Shass Bné Yossef. Ce faisant, les écoles de ce mouvement orthodoxe vont désormais être sous la surveillance du ministère de l’Education et introduire les matières profanes dans leur enseignement.

Haïm Bitton (Shass), ministre au sein du ministère de l’Education, a annoncé que les négociations entre Belz et Bné Yossef sont terminées et qu’il ne reste plus qu’à régler quelques questions bureaucratiques avant que ce changement historique n’intervienne.

Dans un premier temps, deux établissements seront concernés, dans le cadre d’un projet pilote puis le système sera étendu à l’ensemble des écoles de la hassidout, qui comptent 9000 élèves.

Sur le plan politique, il s’agit également d’un événement important. On se souvient que pendant la campagne électorale, les deux composantes de Yahadout Hatorah – Agoudat Israël et Deguel Hatorah – avaient failli courir séparément en raison du désaccord sur l’introduction des études profanes dans les écoles. Désormais, Agoudat Israël se rapproche du parti orthodoxe Shass qui devient responsable de ses écoles et s’éloigne ainsi de son partenaire Deguel Hatorah qui est opposé aux études profanes.

En introduisant le programme complet d’études profanes du ministère de l’Education dans leur enseignement, les écoles de la hassidout Belz pourront jouir de 100% des subventions étatiques versées aux écoles. En effet, ces subventions sont conditionnées et proportionnelles au degré d’enseignement d’études profanes dans les établissements scolaires.