Les élections municipales auraient dû se tenir le 31 octobre. Avec le déclenchement de la guerre, le 7 octobre, il a été décidé de les décaler de trois mois, comme le permet la loi.

Le ministre de l’Intérieur, Moshé Arbel (Shass), a annoncé, il y a quelques semaines, que les élections auraient lieu le 30 janvier 2024.

Il a, alors, affirmé que cette décision avait été prise en coordination avec Tsahal, que les candidats qui sont actuellement en milouïm pourraient être libérés et que des urnes seraient installées à Gaza pour permettre aux soldats de voter.

A l’annonce de cette décision, plusieurs voix se sont élevées contre la tenue des élections en pleine période de guerre. En tête de cette contestation se trouvent les ministres de la Tsionout Hadatit de Betsalel Smotrich. Ce dernier a expliqué que 40% des candidats de son parti se trouvaient actuellement sur le front et qu’il était inconcevable pour eux de laisser leurs soldats se battre pendant qu’ils rentreraient pour se préoccuper de politique. Par ailleurs, a estimé Smotrich, une campagne électorale est toujours synonyme de débats, de querelles et inévitablement de divisions, ce qui n’est pas souhaitable en temps de guerre.

Le ministre des Finances et les ministres et députés de son parti ont écrit au Premier ministre et aux ministres de la Défense et de l’Intérieur pour réclamer un nouveau report des élections. Le ministre Arbel est resté intransigeant: pour lui, il est indispensable que les élections aient lieu le plus rapidement possible.

Il explique que depuis le mois d’août, comme les élections devaient avoir lieu en octobre, les budgets des collectivités locales sont bloqués. Elles ne peuvent pas gérer convenablement leurs affaires sans des pouvoirs adéquats qu’elles ne possèdent pas en période de transition, avant des élections.

A cet argument, les membres de la Tsionout Hadatit opposent le fait qu’il est tout à fait possible de légiférer selon un processus accéléré pour conférer aux collectivités locales un pouvoir sur ces budgets, jusqu’aux élections.

Au sein de Shass, le parti du ministre Arbel, les avis sont partagés. Le chef du parti, Arié Derhy, a déjà affirmé qu’il voterait pour un report des élections. Les ministres de Yahadout Hatorah sont du même avis.

Finalement, pour le moment, c’est la voix du Likoud, et notamment du Premier ministre, qui ne s’est pas encore faite entendre. D’ailleurs, le ministre Smotrich a récemment écrit au Premier ministre pour lui demander d’exprimer enfin son avis et celui de son parti sur la question.

Il y a quelques jours, quatre officiers réservistes ont déposé un recours devant la Cour suprême pour exiger un report des élections locales. Ils estiment que la tenue des élections à la date prévue est insensée et qu’elle représente une gifle pour les réservistes qui se trouvent au coeur des combats.

L’entêtement de Moshé Arbel est d’autant plus difficile à comprendre que l’armée, elle-même, a publié un document dans lequel elle prévient ne pas être prête pour organiser des élections. Il faudrait au moins 10000 soldats pour tenir les différents bureaux de vote pour les soldats au front, ce qui est irréaliste compte-tenu de la gestion tendue des effectifs de Tsahal en ces temps de guerre.

Vendredi dernier, Tsahal a fait parvenir un document détaillé expliquant les implications de la tenue des élections municipales le 30 janvier sur le droit de vote et le droit d’être élu.

Concernant le droit de vote, voici les difficultés que Tsahal souligne:

Il sera nécessaire de prévoir des bureaux de vote, en dehors des frontières d’Israël

Les soldats au front ne peuvent pas porter sur eux, pour des raisons sécuritaires, le type de pièces d’identité nécessaires pour être identifiés au moment de voter

Les élections, qui commencent toujours trois jours plus tôt pour les soldats, devront commencer au moins huit jours plus tôt

Concernant le droit d’être élu:

Tsahal rappelle qu’en temps normal, un réserviste est dispensé de service dès lors qu’il est inscrit sur une liste pour des élections. La guerre crée un régime d’exception et si l’armée estime que la mobilisation du candidat est nécessaire pour des raisons sécuritaires, il est appelé malgré son statut de candidat

Il y a 3983 réservistes qui sont candidats mobilisés pour la guerre. 70 réservistes sont candidats à la tête d’une collectivité locale. 115 de ces candidats occupent des postes de commandement en milouïm.

Tsahal explique que tout sera fait pour libérer les candidats de leur service en rappelant qu’il est interdit de faire campagne tant que la période de réserve n’est pas terminée. Ceci étant, l’armée prévient que certains réservistes, compte-tenu de leurs fonctions, ne pourront pas être libérés.

A la lumière de tous ces éléments, un débat aura lieu au conseil des ministres pour décider éventuellement de reporter à nouveau les élections municipales.