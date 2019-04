Les bureaux de vote ouvrent leurs portes mardi pour ces élections destinées à désigner la 21e Knesset puis le 35e gouvernement israélien depuis 1948. Ils seront ouverts de 7h à 22h dans les grandes villes et de 8h à 20h dans les yishouvim, villages, kibboutzim et moshavim. Ce sont 6.339.279 citoyens détenteurs du droit de vote qui sont appelés à déposer leur bulletin dans les 10.700 urnes réparties dans tout le pays. Il s’agit de 460.000 électeurs de plus qu’aux élections de 2015.

Comme certains bulletins sont dépouillés dans les jours qui suivent les élections, les résultats définitifs et officiels seront annoncés par la commission centrale électorale huit jours après le scrutin. Les contestations éventuelles devront être déposées avant le 1er mai.

Pas moins de 40 listes se sont présentées aux suffrages des électeurs dont 14 peuvent prétendre avoir une chance d’entrer à la Knesset. Ils étaient 10 partis à entrer dans la Knesset sortante.

En 2015, la participation avait été de 72,3%.

Les premières estimations des instituts de sondages seront publiées par les médias dès 22h mais il faut se rappeler que les résultats partiels arrivent au fur et à mesure des heures de la nuit et sont parfois assez différents des chiffres annoncés à la fermeture des bureaux de vote!

