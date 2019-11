Benny Zomer, vice-président des Affaires régionales de la compagnie Noble Energy a estimé que le prochain gouvernement israélien, quel qu’ils soit, ne modifiera pas la politique en matière énergétique concernant l’exploitation des gisements de gaz naturel. Il a indiqué que neuf ans après la découverte du premier gisement face aux côtes de Haïfa, Noble Energy a atteint les objectifs fixés par le gouvernement et on en voit les effets bénéfiques pour l’économie israélienne: selon les chiffres du ministère des Infrastructures nationale, de l’Energie et de l’Eau, le passage au gaz naturel a permis à l’économie israélienne d’économiser 64 milliards de shekels!

Benny Zomer a rappelé que dès la deuxième quinzaine du mois de décembre, Noble Energy va commencer à acheminer du gaz depuis le gisement Leviathan, ce qui constitue le plus grande projet énergétique depuis 1948 et assurera l’indépendance énergétique à l’Etat d’Israël, rajoutant que l’arrêt de l’utilisation du charbon améliorera aussi la qualité de l’air. Durant les 15 prochaines années, estime-t-on à Noble Energy, l’économie israélienne devrait économiser près de 63 milliards de shekels, ce qui permettra de résorber le lourd déficit budgétaire de l’Etat.

Enfin, Benny Zomer accorde un satisfecit au gouvernement pour sa gestion de ces découvertes gazières, et souligne qu’au delà de toutes les polémiques qui ont accompagné le processus, le gouvernement et les institutions régulatrices ont agi dans l’intérêt de l’économie israélienne et des citoyens.

Photo Moshé Shaï / Flash 90