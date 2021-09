Une déclaration du ministre des Commiuncations Yoaz Hendel (Tikva ‘Hadasha) montre que les partis membres du gouvernement font tout pour repousser les « sujets qui fâchent » après le vote définitif du budget, qui est un test de taille pour la solidité d’un gouvernement.

S’exprimant lors de l’inauguration du nouveau « Centre pour le judaïsme et l’Etat », à l’institut de la Paix « Hartman », le ministre a déclaré : « Après le vote du budget nous agirons pour faire adopter la loi des mariages civils », un sujet qui risquerait aujourd’hui de provoquer une polémique au sein du gouvernement.

Les représentants de ce nouveau centre de tendance « massorti » ont déclaré : « Notre objectif est de modéler une politique nouvelle sur les sujets importants dans les relations entre la religion et l’Etat d’Israël, tels que ‘Qui est juif ?’, les transports publics le Chabbat, la pluralisme dans les services liés aux besoins religieux, les mariages et les divorces etc. ».

