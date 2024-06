Quelques mots éternels plus que tout débat politique sur l’importante fête qui nous attend, particulièrement cette année :

Une étudiante juive du MIT qui a visité Israël m’a dit, après avoir décrit les manifestations hypocrites pro-Hamas sur son campus : ” Ce dont le monde a le plus besoin en ce moment, c’est d’une foi claire, une vision, une clarté morale”.

Elle a raison, et c’est précisément le message de la fête de Chavouot où nous fêtons le fait d’avoir reçu la Torah au mont Sinaï lorsque nous avons recu les 10 Paroles.

Dans la discussion honteuse et inoubliable au Congrès américain, trois présidentes d’universités n’ont pas réussi à dire si les appels au meurtre du peuple juif étaient contraires au “code moral” de l’institution qu’elles dirigent.

Alors le véritable code moral lu dans la Torah à Chavouot établit : ” Tu ne tueras pas !” . Cette année, ce verset résonne et crie de manière particulière. Tu ne tueras pas, mais tu ne soutiendras pas non plus une culture entière qui appelle au meurtre. Tu ne lui donneras pas de succès internationaux, tu ne la respecteras pas, tu ne te prosterneras pas devant elle. Celui qui se tient debout à l’ONU pendant une minutede silence en souvenir du terroriste iranien Raïssi, n’a pas véritablement intégré le “Tu ne tueras pas”. Et beaucoup d’ambassadeurs occidentaux se sont tenus là, alors que le drapeau était abaissé à mi-mât.

Le monde ne sait plus où il en est. Il a du mal à distinguer le bien du mal. Et face à cela, nous nous dressons et faisons entendre, cette année en particulier, les fondements de la morale humaine. Le simple fait qu’il y ait une vérité et un mensonge est déjà une grande vérité : ” Je suis Hachem, ton D ieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison des esclaves”. Il y a un D ieu et Il est impliqué dans l’histoire, qui finalement avance pour le bien. ” Tu ne prononceras pas le nom de Hachem, ton D ieu, en vain”.

C’est tellement terrible que nos ennemis crient Allah Akbar avant de tuer un nourrisson et un vieillard, un homme et une femme, en apparence au nom de D ieu.

Et voici d’autres principes, qui fondent une société dans laquelle il y a des limites, du respect et où chaque individu est à l’image de D ieu : ” Souviens-toi du jour du Chabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas d’adultère. Tu ne voleras pas. Tu n’envieras pas”.

Il y a même un verset entier sur le système judiciaire : “Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain”. Même à l’ère du narratif, où tout est relatif et sujet à interprétation, il faut témoigner et juger selon la vérité. Cela ne se produit malheureusement pas à la Cour suprême de Lahaï, à notre grand regret.

Le matin de Chavouot, mercredi, dans le monde entier, les Dix Paroles seront lues. Il est courant d’amener aussi les jeunes enfants, de tous âges, à la synagogue, pour qu’ils intègrent le message, pour qu’ils l’entendent. Ils doivent prendre la responsabilité et le transmettre à la génération suivante.

Même lorsque l’Empire romain dominait le monde et que les croisés dictaient leur loi, même à l’époque des communistes ou du régime nazi, nous avons chaque année lu les Dix Paroles à Chavouot. Nous avons rappelé la vérité éternelle du mont Sinaï. Maintenant, alors qu’il y a un islam fanatique d’un côté et une progressivité occidentale confuse de l’autre, nous continuerons de nous souvenir et de rappeler. La fête de Chavouot nous appelle à ne pas accepter le monde tel qu’il est, mais à essayer de l’améliorer,et de nous améliorer nous-mêmes.

Joyeuse fête de Chavouot. Hag sameah !

Sivan Rahav Meïr