Le journal ‘Israel Hayom’ annonce aujourd’hui qu’il semblerait que les discussions à Vienne autour de l’accord sur le nucléaire iranien seraient suspendues.

Les Etats-Unis ont déclaré hier que l’attitude de Vladimir Poutine et sa décision de rentrer en guerre contre l’Ukraine aurait des conséquences graves. Parallèlement aux sanctions économiques annoncées, Joe Biden s’est dit également totalement opposé à un quelconque dialogue avec son homologue russe tant que les combats n’auront pas cessé.

Par conséquent, on imagine mal comment les Etats-Unis et la Russie pourraient poursuivre leurs discussions pour parvenir à un accord sur le nucléaire iranien.

Ce gel probable intervient alors que l’accord était à portée de main pour toutes les parties autour de la table.

Les Iraniens tentent de pousser pour conserver l’avantage qu’ils avaient pris dans les négociations tout en affirmant leur soutien à la Russie de Poutine dans le conflit avec l’Ukraine.

A Teheran, on sait que la balle est désormais dans les mains de l’Occident et on ne relâche pas la pression afin de parvenir à transformer les avancées obtenues à Vienne.

Photo : Gage Skidmore Wikipédia