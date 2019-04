Comment faut-il interpréter le soutien américain à la souveraineté israélienne à Jérusalem et sur le Golan? Quels sont les effets concrets de telles décisions? Quel est le véritable rôle de la communauté internationale dans l’évolution de la situation sur le terrain?

Emmanuel Navon nous aide à y voir plus clair. Géopolitologue, enseignant à l’Université de Tel-Aviv et au Centre interdisciplinaire de Herzliya, il est Senior Fellow à l’institut de Jérusalem pour la stratégie et la sécurité (The Jerusalem Insitute for Strategy and Security – JISS) ainsi qu’au Forum Kohel, et est analyste pour la chaîne i24news.

Le P’tit Hebdo: Quel message le Président Trump a-t-il envoyé en signant la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le Golan, il y a quelques jours?

Emmanuel Navon: Le Golan est un sujet consensuel en Israël, et même la gauche admet aujourd’hui qu’il serait aberrant de se retirer du Golan et qu’un accord de paix avec la Syrie n’est plus d’actualité. La reconnaissance américaine de la souveraineté israélienne sur le Golan confirme les très bonnes relations personnelles entre Trump et Netanyahou, et le fait que et leurs administrations respectives travaillent en harmonie et en étroite collaboration. .

Par ailleurs, cette reconnaissance place officiellement le Golan en dehors des négociations dans le cadre du fameux « deal du siècle », qui sera présenté par Trump après les élections israéliennes.

Cela étant, il faut bien comprendre que Trump agit essentiellement en fonction de ses intérêts politiques. Sa principale motivation c’est son électorat évangéliste, auquel il doit en partie son élection à la présidence des Etats-Unis. Les Évangélistes ont beaucoup contribué à la décision de Trump de transférer l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, et de reconnaître la souveraineté israélienne sur le Golan.

Lph: Pourtant on évoque souvent des contreparties douloureuses pour Israël face à ces reconnaissances tant attendues. A quoi doit-on s’attendre?

E.N.: C’est possible. Mais vous pouvez compter sur les Palestiniens pour rejeter le plan de Trump. Ils ont rejeté dans le passé des plans qui leur étaient bien plus favorables : les paramètres de Clinton en décembre 2000, la proposition d’Olmert en septembre 2008, et le plan Obama/Kerry en février 2014.

Lph: Quelle est l’influence réelle de la communauté internationale sur la situation?

E.N.: Il n’y a pas de « communauté internationale » mais des pays qui ont chacun leur propre intérêt. Les trois principaux acteurs internationaux sur le dossier Israélo-palestinien sont les Etats-Unis, la Russie et l’Union européenne.

La Russie se préoccupe essentiellement du maintien de ses alliances régionales: avec Assad en Syrie mais aussi avec l’axe chiite dirigé par l’Iran face à l’axe sunnite soutenu par les États-Unis. Le conflit israélo-palestinien n’est pas une priorité pour Poutine.

Les positions officielles de l’Union européenne (UE) semblent souvent dogmatiques et détachées de la réalité du Proche Orient. La « solution des deux États » est devenu un dogme qui ne cesse de fonctionner en théorie et d’échouer en pratique. La condamnation européenne de la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté israélienne sur le Golan soulève une question simple : l’UE pense-t-elle vraiment qu’il faille transférer le Golan à Assad ?

Quant aux États-Unis, il semble que le plan pour le Proche-Orient qui sera soumis par l’Administration Trump après les élections israéliennes comportera de nouvelles idées, sortira des sentiers battus, et brisera certains tabous. Il faut l’espérer.

Lph: Israël s’est rapproché des pays du Golfe ces dernières années. Peuvent-ils jouer un rôle?

E.N.: L’Arabie Saoudite est un partenaire important pour les Etats-Unis. Mais le prince héritier, Mohamed bin Salman (« MBS ») s’est avéré être erratique. Les espoirs soulevés par son leadership ont vites été remplacés par d’amères déceptions. Il ne cesse de changer de ton sur la question palestinienne, et je doute qu’il puisse avoir un rôle constructif sur ce dossier.

Lph: Qu’est-ce que change sur le terrain des déclarations comme celle de la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté israélienne sur le Golan?

E.N.: Cette décision revêt une importance symbolique mais pas juridique.

Sur la question du Golan, il faut donner du temps au temps. Qui se souvient du fait, par exemple, que la Turquie annexa la province de l’Alexandrette de la Syrie en 1939? Cette annexion n’est plus contestée aujourd’hui.

Lph: A quoi doit-on s’attendre concernant le statut de la Judée-Samarie?

E.N.: Israël n’a pas changé sa démographie nationale en annexant le Golan en 1981, puisque ce territoire n’était habité que par quelques milliers de Druzes. En Judée-Samarie, en revanche, il y a environ 2,5 millions d’Arabes. Or il n’y a pas d’annexion sans citoyenneté pour tous. On ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre. C’est pourquoi Israël n’a jamais annexé la Judée-Samarie. Comme l’avait déjà résumé le Premier Ministre Levi Eshkol à propos de la Judée-Samarie après la Guerre des Six Jours: « j’aime la dot mais pas la mariée. »

Lph: Ce ne sont pas les craintes de réactions négatives dans le monde qui empêche Israël de régler le statut de la Judée-Samarie?

E.N.: En 1981, lorsqu’Israël annexa le Golan, nous étions isolés sur la scène internationale. Ce n’est pas le cas aujourd’hui: la situation internationale d’Israël n’a jamais été aussi bonne. Le conflit israélo-palestinien est insoluble et n’est plus une priorité internationale. Même les pressions européennes se sont amoindries: grâce aux relations privilégiées que Netanyahu a établies avec les pays d’Europe de l’Est et avec l’Italie, il n’y plus de consensus européen sur la question du Proche Orient. Et le projet de gazoduc entre Israël, Chypre, la Grèce et l’Italie crée de nouveaux partenariats et de nouvelles symbioses. Quant à l’Arabie saoudite, qui après la Guerre de Kippur de 1973 fut le fer de lance de l’embargo pétrolier et de l’isolement diplomatique d’Israël, elle est devenue notre alliée tacite du fait de notre conflit régional commun avec l’Iran.

Le problème d’Israël n’est donc pas les pressions internationales, qui sont devenues mineures, mais l’insolubilité du conflit avec les Palestiniens.

Lph: Qu’est-ce qui manque alors à Israël pour régler durablement le statut des territoires disputés?E.N.: Il manque une solution qui n’existe pas. Il y a là non pas un dilemme mais un trilemme : 1. un accord est impossible à cause de l’insistance palestinienne sur le « droit au retour; » 2. L’annexion est impossible à cause de la démographie; 3. Un retrait unilatéral est impossible à cause des dangers sécuritaires pour Israël (nous avons vu les résultats avec le retrait de Gaza). En Anglais, cela s’appelle un « Catch 22. » Ce trilemme, cependant, ne justifie pas l’immobilisme. Il faut tout faire pour alléger la situation humanitaire à Gaza sans mettre en danger Israël. À terme, il faudra que les Palestiniens de Judée-Samarie puissent voter pour le parlement jordanien (comme ils le firent avant 1988) mais la responsabilité sécuritaire devra rester entre les mains d’Israël.

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay

Photo Reuven Kaposhinsky