Hier (mardi) en fin de journée, le Hezbollah a tiré une salve de 40 roquettes sur le Golan. La voiture de Nir et Noa Baranes, z’l, a été directement touchée. Ils n’ont pas survécu.

Nir et Noa, z’l, laissent derrière eux trois orphelins. Ils habitaient le kibboutz Ortal dans le Golan. Nir était le directeur du tourisme dans ce kibboutz et Noa était chocolatière.

Ori Kellner, le président du conseil régional du Golan appelle le gouvernement à réagir: ”Nous appelons le gouvernement et Tsahal, en ce soir si difficile, à protéger les habitants du Golan, à cesser la politique qui consiste à laisser passer et à attaquer notre ennemi avec force afin de ramener la sécurité pour les habitants du nord et du Golan. Nous ne pouvons pas accepter une situation dans laquelle les civils se trouvent sous une menace quotidienne. Nous exigeons une action immédiate et déterminée afin de dissuader l’ennemi qui essaie de nous atteindre”.