Lors d’une opération conjointe d’une unité d’élite de Tsahal (‘Harouv), des gardes-frontières, de la police et de l’unité spéciale des « Yamam », les deux derniers terroristes fugitifs ont été retrouvés et arrêtés à Jenine durant la nuit de samedi à dimanche. Deux complices ont également été appréhendés.

Cette opération a pu se faire grâce aux informations précises recueillies par le Shin Bet depuis quelques jours. Par un stratagème rusé les forces de sécurité ont fait croire qu’elles se trouvaient dans le camp de « réfugiés » alors qu’elles étaient à l’est de la ville, près de la maison dans laquelle se trouvaient les deux terroristes en fuite. Après quelques échanges de coups de feu avec des habitants, les deux terroristes se sont rendus sans opposer de résistance. Lors du retrait des troupes de la ville, des heurts ont éclaté avec des partisans des terroristes mais sans faire de blessés parmi nos forces.

L’arrestation de ces deux fugitifs met fin à deux semaines de suspense et a été saluée par les responsables politiques ainsi que les responsables de Tsahal et de la Police. Le ministre de la Sécurité intérieure Omer Bar-Lev a toutefois précisé que l’épisode n’est pas clos, et qu’il faut maintenant faire en sorte qu’un tel incident ne se reproduise plus. Il a annoncé qu’il déposera sur la table du gouvernement dans les jours qui viennent sa demande de création d’une commission d’enquête qui déterminera l’enchaînement des faits qui auront permis l’évasion spectaculaire des six terroristes.

